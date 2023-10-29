Макгрегор высказался о победе Фьюри над Нганну

Конор Макгрегор назвал диким бой Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор высказался о победе британского боксера Тайсона Фьюри над экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсисом Нганну. Его слова приводит YouTube-канал TNT Sports Boxing.

Макгрегор назвал этот бой диким. «Тайсон не причинил ему боли попав по нему! Нганну нанес прекрасный удар, попав Фьюри в затылок. Тайсон — крутой мужик. У него крепкий подбородок. И как же силен Нганну», — заявил ирландец, подчеркнув, что бокс в супертяжелом весе его очень захватывает.

28 октября Фьюри победил Нганну в бою по правилам бокса в супертяжелом весе в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Поединок продлился десять раундов. Судьи отдали победу Фьюри раздельным решением.

Нганну за карьеру одержал 17 побед и потерпел три поражения в смешанных единоборствах. Он удерживал чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

В активе Фьюри 34 победы (24 нокаутом), одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.