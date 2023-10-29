Шайба и пас Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ

Шайба и пас Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Ванкувер» в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл на выезде «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в овертайме. Первую шайбу гостей забросил российский нападающий Артемий Панарин. Позднее он отдал голевой пас и помог Адаму Фоксу поразить ворота «Ванкувера». Россиянин совершил результативные действия во всех восьми матчах регулярного чемпионата в сезоне-2023/2024. Таким образом, он повторил рекорд «Рейнджерс» по продолжительности результативной серии со старта сезона в XXI веке.

Помимо Панарина и Фокса у нью-йоркцев отличился Мика Зибанеджад. Победную шайбу в овертайме забросил К'Андре Миллер. У хозяев голами отметились Джей Ти Миллер, Тайлер Майерс и Карсон Суси.

Ранее NHL Network включил Панарина в топ-50 лучших действующих игроков НХЛ. Нападающий, выступающий за «Рейнджерс» с 2019 года, занял 32-е место в списке. Его текущий контракт с командой рассчитан до 2026 года.

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Его контракт с командой рассчитан до 2026 года.