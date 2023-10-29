Смолов рассказал о сложностях Захаряна в Испании

Смолов: у Захаряна возникли сложности в «Реале Сосьедад» из-за языкового барьера

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал об общении с полузащитником «Реала Сосьедад» Арсеном Захаряном. Его слова приводит Sport24.

Смолов поделился, что у Захаряна возникли трудности в Испании из-за языкового барьера. «Я думаю, что там все сложности связаны с тем, что мало кто говорит на английском. Более того, Арсен не очень говорит и на английском, поэтому там разговоры глухого с немым, из-за этого возникает недопонимание», — заявил он.

Россиянин провел за испанский клуб семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Футболист пропускал матчи из-за болезни.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа. Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан на пять лет, до окончания сезона-2028/2029. До этого на протяжении трех лет спортсмен выступал за «Динамо».