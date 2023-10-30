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10:36, 30 октября 2023Спорт

Бывший украинский футболист объяснил общение на русском языке

Бывший украинский футболист Алиев заявил, что ему удобно общаться по-русски

Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / Globallookpress.com

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев объяснил общение на русском языке. Его слова приводит Tribuna.

«Мне удобно разговаривать на русском. Да, я могу разговаривать на украинском языке, но я не хочу, чтобы с меня смеялись», — заявил футболист. Алиев добавил, что желает общаться так, как считает нужным, потому что это личное дело каждого. Он подчеркнул, что всегда разговаривал на русском языке.

Алиев родился в Хабаровске и за время карьеры успел поиграть в России, Казахстане и на Украине. В том числе футболист выступал за московский «Локомотив», махачкалинский «Анжи» и киевское «Динамо».

Зимой 2022 года, перед Олимпийскими играми в Пекине, Минспорта Украины посоветовало спортсменам отказаться от интервью на русском языке. Также атлетам с Украины запретили позировать на совместных с россиянами фото.

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      Андрей Стрельцов
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