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14:19, 30 октября 2023Спорт

ФИФА вынесла наказание экс-главе испанского футбола Рубиалесу

ФИФА отстранила Луиса Рубиалеса от футбольной деятельности на три года
Луис Рубиалес

Луис Рубиалес. Фото: Juan Medina / Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла наказание экс-главе Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луису Рубиалесу. Об этом сообщается на сайте организации.

Дисциплинарный комитет ФИФА отстранил Рубиалеса от футбольной деятельности на три года. «ФИФА подтверждает свою абсолютную приверженность уважению и защите неприкосновенности всех людей и обеспечению соблюдения основных правил достойного поведения», — говорится в заявлении.

8 сентября прокуратура Испании подала иск в суд на Рубиалеса. Экс-главе RFEF, поцеловавшему капитана женской сборной страны Дженнифер Эрмосо на чемпионате мира 2023 года, предъявили обвинение в сексуальном насилии и принуждении.

На церемонии награждения Рубиалес надел на Эрмосо медаль и поцеловал футболистку в губы. Это вызвало критику со стороны СМИ и испанских политиков. После скандала Рубиалес извинился и заявил, что сделал это без злого умысла.

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      Дарья Коршунова
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