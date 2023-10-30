Назван лучший вратарь года

Вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса назвали лучшим вратарем года

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес и английской «Астон Виллы» был назвал лучшим вратарем года по версии журнала France Football. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Церемония вручения награды прошла в понедельник, 30 октября, в парижском музыкальном театре «Шатле». В списке претендентов он обошел Яссина Буну из сборной Марокко, Тибо Куртуа («Реал Мадрид»), Эдерсона («Манчестер Сити»), Марк-Андре Тер Стегена («Барселона»).

В прошлом году Мартинес в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира. В решающем матче турнира в Катаре команда одержала победу над Францией. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2.

Издание France Football учредило премию лучшему вратарю в сентябре 2019 года. Приз получил имя Льва Яшина, который остается единственным вратарем в истории, сумевшим завоевать «Золотой мяч».