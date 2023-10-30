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21:30, 30 октября 2023Россия

Путин заявил о недопустимости эмоций при оценке ситуации в Газе

Президент РФ Путин: когда смотришь на погибших детей в Газе, сжимаются кулаки
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Gavriil Grigorov / Globallookpress.com

Когда смотришь на окровавленных и погибших детей в Газе, сжимаются кулаки, заявил президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, невозможно относиться спокойно к происходящему в секторе Газа. Когда смотришь на окровавленных, погибших детей, страдания стариков, гибель медиков на Ближнем Востоке, «кулаки сжимаются», отметил глава государства.

«Но мы не должны, не имеем права и не можем позволить себе руководствоваться эмоциями», — подчеркнул Путин. Он призвал помнить о том, «кто в реальности стоит за трагедией народов Ближнего Востока» и кому кризис выгоден.

Ранее Путин заявил, что политика США на Ближнем Востоке потерпела провал. По его словам, Вашингтон отошел от международных инструментов по урегулированию политических проблем в регионе.

Также Путин оценил отношения с Западом одной фразой, характеризующей древний принцип, — хочешь мира, готовься к войне.

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      Марина Совина
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