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11:12, 30 октября 2023Спорт

Роднина высказалась о влиянии политики на спорт

Ирина Роднина заявила, что политики в спорте стало больше, чем в других сферах

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о влиянии политики на спорт. Ее слова приводит ТАСС.

Роднина заявила, что в настоящее время политики в спорте стало больше, чем в других сферах. «Сейчас наши спортсмены практически нигде не участвуют в международных соревнованиях. Но наше отстранение основывается исключительно на политических причинах, так как наши спортсмены не нарушали никаких правил», — подчеркнула она.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации МОК.

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