Смолов оценил шансы сборной России сыграть на чемпионате мира-2026

Федор Смолов заявил, что сборная России не сыграет на чемпионате мира 2026 года

Нападающий московского «Динамо» и сборной России по футболу Федор Смолов оценил шансы национальной команды сыграть на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По его мнению, россиянам не дадут выступить на турнире. «Чтобы это произошло, нас должны сейчас допустить к отборочным играм. Поэтому нет, сборная не сыграет», — отметил футболист.

27 октября вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев оценил шансы сборной страны принять участие в чемпионате мира 2026 года. Он отметил, что не видит для этого объективных возможностей.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и Евро-2024.