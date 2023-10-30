Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Карен Хачанов
Сегодня
16:00 (Мск)
Макс Пёрселл
Париж
Александр Мюллер
Сегодня
16:00 (Мск)
Роман Сафиуллин
Париж
Лада
Сегодня
18:00 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Бостон Брюинз
Завтра
02:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Виннипег Джетс
Завтра
02:30 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
11:36, 30 октября 2023Спорт

Смолов оценил шансы сборной России сыграть на чемпионате мира-2026

Федор Смолов заявил, что сборная России не сыграет на чемпионате мира 2026 года

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Нападающий московского «Динамо» и сборной России по футболу Федор Смолов оценил шансы национальной команды сыграть на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По его мнению, россиянам не дадут выступить на турнире. «Чтобы это произошло, нас должны сейчас допустить к отборочным играм. Поэтому нет, сборная не сыграет», — отметил футболист.

27 октября вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев оценил шансы сборной страны принять участие в чемпионате мира 2026 года. Он отметил, что не видит для этого объективных возможностей.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и Евро-2024.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      В Махачкале ищут зачинщиков погрома в аэропорту. Глава Дагестана заявил, что прощения не будет никому

      В Госдуме не увидели терроризма в антиеврейских беспорядках в Дагестане

      54-летняя Дженнифер Лопес пришла на вечеринку в платье с глубоким декольте

      Россияне назвали лучшие для жизни зимой города

      Иностранца выдворили из России за попытку узнать гостайну у пограничника

      На Украине анонсировали «смарт-мобилизацию»

      Названы способы избавиться от опасного косметического дефекта на лице

      Смолов оценил шансы сборной России сыграть на чемпионате мира-2026

      В Москве стали втрое чаще удалять тромбы при инсульте

      На Украине высказались об альтернативе поставок истребителей F-16

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости