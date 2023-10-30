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20:01, 30 октября 2023Спорт

Тренер рассказала о переставшем считаться спортом фигурном катании в США

Тренер Леонова заявила, что фигурное катание в США перестало считаться спортом

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский тренер Елена Леонова рассказала о работе в США. Ее слова приводит RT.

Специалист заявила, что отношение американцев к фигурному катанию изменилось в худшую сторону. «Фигурное катание перестало считаться спортом. Даже занятия с детьми на льду сейчас называются "активитис"», — подчеркнула она.

По мнению Леоновой, фигурное катание не очень популярно в США. Кроме того, оно не дает преимуществ при поступлении в высшие учебные заведения.

Леонова является двукратной чемпионкой мира среди юниоров в парном катании в дуэте с Андреем Хвалько. В 2017 году она переехала в Мэриленд для работы в вашингтонской школе фигурного катания Алексея Килякова.

В 2020 году тренер олимпийского чемпиона Натана Чена Рафаэль Арутюнян назвал причины переезда из России в США. Он заявил, что в Штатах начал зарабатывать в разы больше. Он добавил, что в США тренерам и спортсменам не нужны премии и подарки от государства, так как они могут монетизировать свои победы за счет выступлений в шоу, рекламных контрактов и спонсорских поступлений.

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      Анастасия Борисова
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