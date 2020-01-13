Тренер фигуриста-чемпиона назвал причины переезда из России в США

Тренер двукратного чемпиона мира по фигурному катанию Натана Чена Рафаэль Арутюнян назвал причины переезда из России в США. Его слова приводит «Большой спорт».

«В Москве зарабатывал 200 долларов в рублевом эквиваленте, а тратить на жизнь нужно было тысячу. В Америку поехал исключительно из шкурных интересов и сразу же стал зарабатывать достойные деньги», — рассказал Арутюнян.

Тренер добавил, что в США тренерам и спортсменам не нужны премии и подарки от государства, так как они могут монетизировать свои победы за счет выступлений в шоу, рекламных контрактов и спонсорских поступлений. «К тому же в Америке за обучение платят родители фигуристов или спонсоры, которых те найдут», — отметил он.

Арутюнян работал в Москве с 1985-го по 2000-й. Затем он переехал в США. С 2011 года тренер начал работать с Чэном. Под его руководством фигурист дважды стал чемпионом мира (2018, 2019), завоевал бронзу в командных соревнованиях на Олимпийских играх 2018 года, а также трижды выиграл финал Гран-при (2017, 2018, 2019).

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