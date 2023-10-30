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11:51, 30 октября 2023Россия

В Госдуме не увидели терроризма в антиеврейских беспорядках в Дагестане

Депутат ГД Свинцов: в беспорядках в Дагестане нет террористической составляющей

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

В антиеврейских беспорядках в Дагестане нет террористической составляющей, их участники, вероятнее всего, будут проходить по статье о хулиганстве. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил депутат Государственной думы (ГД) Андрей Свинцов.

Депутат не увидел в действиях погромщиков оправдания терроризма или призывов к нему и добавил, что к расследованию беспорядков нужно подходить внимательно из-за ситуации на Ближнем Востоке и Украине.

«Мы пока не будем говорить, что это какие-то попытки террористического характера (...) Нужно изучить, чтобы не пострадали невинные люди. Потому что сегодня из-за происходящего и на Ближнем Востоке, и на Украине люди находятся в крайне эмоционально возбужденном состоянии», — объявил парламентарий.

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Он подчеркнул, что в нынешней ситуации любая искра может привести к серьезным последствиям.

Вечером 29 октября толпа агрессивных мужчин прибыла на территорию аэропорта в Махачкале после того, как в социальных сетях появилась информация о прибывшем из Израиля самолете. Мужчины с криками «Аллаху Акбар» прорвались на взлетно-посадочную полосу и в служебные помещения, где искали евреев.

Участники беспорядков грубо задерживали и досматривали прибывших пассажиров, оскорбляли их и отбирали у них паспорта. После этого начались столкновения с полицией. В результате беспорядков пострадали 20 человек. Десяти из них понадобилась стационарная медпомощь.

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      Марк Леонов
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