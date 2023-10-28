«Мы полны решимости». Эрдоган пригрозил Западу войной «креста с полумесяцем»

Президент Турции Эрдоган пригрозил Западу войной «креста и полумесяца»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Запад о возможной войне на религиозной почве. Об этом он заявил в ходе митинга в Стамбуле, организованном в поддержку Палестины.

Во время выступления турецкий лидер надел шарф в цветах палестинского флага.

Вы хотите разжечь новую войну между крестом и полумесяцем? Если вы прилагаете для этого такие усилия, то знайте — этот народ не умер, он крепко стоит на ногах. Мы преисполнены решимости Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

Ранее Эрдоган сказал, что западные страны несут часть ответственности за гуманитарную ситуацию в секторе Газа. Он связал это с тем, что те не призывают к прекращению огня.

Турция захотела объявить Израиль военным преступником

Ранее Эрдоган рассказал о намерении Анкары объявить Израиль военным преступником. По его словам, уже ведется соответствующая работа.

«Израиль, как ты оказался тут? Как ты сюда попал? Ты оккупант. Каждая страна имеет право на самозащиту, но где справедливость? В Газе происходит резня», — заявил президент Турции.

Также Эрдоган призвал Израиль немедленно выйти из «состояния безумия». Он отметил, что постоянные бомбардировки Газы снова нацелены на женщин, детей и невиновных местных жителей. Это углубляет гуманитарный кризис, и еврейское государство должно прекратить атаки, уверен он.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии также указало, что любые наземные операции в секторе Газа недопустимы, так как угрожают жизни мирных граждан. «Королевство предупреждает об опасности продолжения этих вопиющих и неоправданных нарушений международного права против братского палестинского народа, а также о серьезных последствиях, которые они будут иметь для стабильности в мире и регионе», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Израиль начал второй этап войны против ХАМАС

Вечером 28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны. Его целью политик назвал уничтожение палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников.

Также Нетаньяху заявил, что союзники в западных и арабских странах понимают цели конфликта с Палестиной. Политик подчеркнул, что они поддерживают израильскую сторону и хотят, чтобы она одержала победу в войне с палестинским движением ХАМАС. «Они понимают, что если мы не победим в этой войне, то они следующие в очереди», — отметил он.

После заявлений Эрдогана министр иностранных дел Израиля Эли Коэн отозвал дипломатов из Турции. «На фоне резких заявлений Турции я распорядился дипломатическим представителям Израиля вернуться домой с целью провести переоценку израильско-турецких отношений», — пояснил он.