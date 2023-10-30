Движение машин по Крымскому мосту возобновили

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили после приостановки

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной информации на транспортном переходе.

Пускать машины снова спустя чуть менее часа после приостановки. Причина перекрытия транспортного перехода не уточнялась. Ранее водителей, находящихся на мосту и зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

14 октября вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что Крымский мост полностью восстановили после того, как он был атакован дронами летом. По его словам, ремонтные работы завершились на 18 дней раньше срока. Он напомнил, что ремонт длился менее трех месяцев — за это время были демонтированы два поврежденных пролета, их заместили новым дорожным полотном.

29 октября движение автомобилей по Крымскому мосту также было приостановлено. Его возобновили приблизительно через час.