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12:54, 30 октября 2023Спорт

Журова оценила победу российско-украинской команды на ЧМ по Dota 2

Журова поздравила российско-украинскую Team Spirit с победой на ЧМ по Dota 2

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила победу российско-украинской команды Team Spirit на The International (чемпионате мира по Dota 2). Ее слова передает Sport24.

Журова поздравила участников команды и отметила, что это хороший пример того, что команда не распалась из-за политической ситуации. «Вообще история Team Spirit и их побед — не про дружбу. У ребят на кону огромные деньги. Такую сильную команду собрать крайне сложно», — добавила она.

Team Spirit представляют россияне Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов и Ярослав Miposhka Найденов, а также украинцы Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков.

В ночь на 30 октября Team Spirit в гранд-финале The International победила Gaimin Gladiators со счетом 3-0. Команда стала двукратным чемпионом турнира.

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