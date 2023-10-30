Россияне стали двукратными победителями чемпионата мира по Dota 2

Российская команда Team Spirit стала двукратным победителем ЧМ по Dota 2

Российская команда Team Spirit стала двукратным победителем чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2 — The International 12. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матчи The International 2023 состоялись в Сиэтле (США). Коллектив выиграл серию до трех побед со счетом 3:0 и стал второй командой — двукратным победителем The International. До Team Spirit такое достижение покорилось OG (2018, 2019) из Западной Европы. Team Spirit за победу заработала более 1,4 миллиона.

В июле российская команда Team Spirit по Dota 2 стала победителем международного коммерческого турнира Riyadh Masters в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Team Spirit представляют россияне Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов и Ярослав Miposhka Найденов, а также украинцы Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков. Команда является победителем чемпионата мира-2021 по Dota 2.