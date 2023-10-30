Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Пари Нижний Новгород
1:0
Завершен
Сочи
МИР Российская Премьер-лига|13-й тур
Барыс
1:2
Завершен
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Трактор
5:2
Завершен
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
2:1
Завершен
Урал
МИР Российская Премьер-лига|13-й тур
Нефтехимик
2:1
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
1:0
Завершен
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|13-й тур
03:31, 30 октября 2023Спорт

Россияне стали двукратными победителями чемпионата мира по Dota 2

Российская команда Team Spirit стала двукратным победителем ЧМ по Dota 2

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российская команда Team Spirit стала двукратным победителем чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2 — The International 12. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матчи The International 2023 состоялись в Сиэтле (США). Коллектив выиграл серию до трех побед со счетом 3:0 и стал второй командой — двукратным победителем The International. До Team Spirit такое достижение покорилось OG (2018, 2019) из Западной Европы. Team Spirit за победу заработала более 1,4 миллиона.

В июле российская команда Team Spirit по Dota 2 стала победителем международного коммерческого турнира Riyadh Masters в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Team Spirit представляют россияне Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов и Ярослав Miposhka Найденов, а также украинцы Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков. Команда является победителем чемпионата мира-2021 по Dota 2.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине назвали условие для немедленного визита Зеленского в Москву

      Популярная телезвезда восхитила фанатов снимками в кружевном белье

      В Днепропетровске произошли взрывы

      Шойгу прибыл в Китай с рабочим визитом

      В США заявили о провале ВСУ на передовой

      Россияне стали двукратными победителями чемпионата мира по Dota 2

      В зоне СВО появился первый спецбатальон дронщиков-минеров

      Белый дом подтвердил участие США в восстановлении связи в Газе

      Глава Минобороны Израиля рассказал о психологических манипуляциях ХАМАС

      «Доширак» начнет выпускать муку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости