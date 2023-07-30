Российская команда Team Spirit выиграла турнир по Dota 2 в Эр-Рияде

Российская команда Team Spirit выиграла турнир по Dota 2 и заработала $5 млн

Российская команда Team Spirit по Dota 2 стала победителем международного коммерческого турнира Riyadh Masters. Об этом сообщает РИА Новости.

В гранд-финале прошедшего в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) мероприятия россияне обыграли западноевропейскую Team Liquid со счетом 3:1. Team Spirit заработала за победу пять миллионов долларов.

Team Spirit представляют россияне Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов и Ярослав Miposhka Найденов, а также украинцы Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков. Команда является победителем чемпионата мира-2021 по Dota 2.

Ранее сообщалось, что в России на 25 процентов вырос объем ставок на киберспорт. Главными дисциплинами в СНГ стали Dota 2 и Counter-Strike — на них приходится 95 процентов ставок. При этом игроки поддерживают команды из СНГ — Team Spirit, Virtus Pro и Forze.