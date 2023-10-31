В Пентагоне назвали срок подготовки украинских летчиков на F-16

Пентагон: обучение пилотов ВСУ управлению истребителями F-16 займет 5-9 месяцев

Обучение летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) управлению истребителями F-16 займет от пяти до девяти месяцев. Такие сроки подготовки украинских военных назвал пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер.

По его словам, сроки будут зависеть от индивидуальных навыков самих пилотов. Представитель Пентагона добавил, что обучение военнослужащих ВСУ продолжается и на военной базе в Графенвёре в Баварии. При этом он не стал вдаваться в подробности.

Ранее спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) Юрий Игнат допустил появление истребителей F-16 на фронте возможно в начале следующего года. «Сказать точно, когда это произойдет, невозможно», — подчеркнул он.

При этом газета The Wall Street Journal писала, что ВСУ смогут начать использовать самолеты F-16 зимой. Сообщалось, что в Киеве планируют, что первый выпускной класс будет состоять из десяти пилотов, и несколько из них будут готовы к боевой работе уже в феврале.