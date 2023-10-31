«Балтика» разгромила «Ахмат» в матче Кубка России

«Балтика» на своей арене разгромила «Ахмат» со счетом 4:1 в матче Кубка России

Калининградская «Балтика» на своей арене разгромила грозненский «Ахмат» в матче шестого тура группового этапа Кубка России сезона-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 4:1. У хозяев отличились нападающие Анхело Энрикес, Гедеон Гузина и Тамерлан Мусаев, оформивший дубль. У гостей голом отметился полузащитник Антон Швец.

«Балтика» заняла второе место в турнирной таблице группы C, набрав 12 очков. «Ахмат» расположился на третьем месте с семью очками.

В параллельном матче петербургский «Зенит» обыграл самарские «Крылья Советов» 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил Иван Сергеев. Таким образом, сине-бело-голубые обеспечили себе первое место в турнирной таблице группы C, набрав 14 очков. Самарская команда осталась на последней строчке с тремя баллами в активе.