Винер поделилась ожиданиями от Олимпийских игр-2024

Винер пожелала победы сборной Китая по гимнастике на Олимпийских играх-2024

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер поделилась ожиданиями от Олимпиийских игр-2024. Ее слова приводит РИА Новости.

Винер пожелала сборной Китая по гимнастике победы на Играх в Париже. «Там сейчас работает двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк и делает это успешно. Налицо стиль и скрупулезная работа нашей гимнастки, которая поработала со мной в сборной России на протяжении 12 лет, на трех Олимпиадах», — объяснила она.

Ранее Винер выступила против участия россиян в Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом. Специалист отметила, что на Играх в Токио в 2021 году и в Пекине в 2022-м спортсменам по крайней мере позволили использовать концерт №1 Петра Чайковского взамен гимна.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских спортсменов от международных турниров. Гимнастам запретили принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой федерации.