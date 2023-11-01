Англичан эвакуировали из-за клопов

В Лондоне посетителей библиотеки эвакуировали из-за клопов в мебели

В западной части Лондона в районе Илинг посетителей центральной библиотеки (Ealing Central Library) эвакуировали после обнаружения в здании клопов, передает Independent.

Отмечается, что насекомых нашли в мебели. Во вторник, 31 октября, на закрытой двери библиотеки появилось объявление, что из здания забрали испорченную клопами мебель для дезинфекции. Клопов впервые обнаружили еще на прошлой неделе, тогда здание закрывали на несколько дней, а затем снова открыли.

«Все это было очень странно, нас никогда так быстро не выгоняли. Всем, кто сидел за компьютерами, пришлось уйти», — рассказал один из посетителей библиотеки.

Ранее с нашествием клопов столкнулась столица Франции Париж. СМИ писали, что насекомых замечают в поездах, автобусах, больницах, кинотеатрах и в аэропорту города. Власти призвали французов не паниковать. Сообщалось и об учащении контактов с клопами жителями Лондона — насекомые встречались им в общественном транспорте, а также дома. Также стало известно об опасениях столкнуться с насекомыми среди жителей Бельгии и Эстонии.

Французские спецслужбы посчитали, что распространение информации о клопах выгодно России, поскольку оно сеет панические настроения у жителей страны.