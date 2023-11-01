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12:27, 1 ноября 2023Россия

В Кремле отреагировали на данные о планировавшихся беспорядках в Ингушетии

Песков не располагает информацией о якобы планировавшихся погромах в Ингушетии

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Кремль не располагает информацией о том, что в Ингушетии якобы планировались беспорядки в аэропорту Магас. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Я не могу ответить на ваш вопрос, я не располагаю информацией о том, кто собирался, что именно собирались [делать]», — сказал представитель Кремля.

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Ранее стало известно, что в соцсетях Ингушетии распространилась информация о возможном прилете рейса из Израиля в регион 1 ноября. На этом фоне возле аэропорта Магас усилили меры безопасности. Тогда власти региона подчеркнули, что информация о самолете не соответствует действительности, а антитеррористическая комиссия призвала молодежь «не вестись на сбросы недостоверной информации, не допускать распространения фейков».

Вечером в воскресенье, 29 октября, сотни жителей Дагестана ворвались в аэропорт Уйташ. Они ждали рейс из Тель-Авива и с криками «Аллаху Акбар» и флагами Палестины, заблокировав вход в аэропорт. Толпа устраивала обыск в помещениях и искала людей, прилетевших из Израиля. По последним данным, пострадавшими числятся 20 человек, девять из которых — полицейские.

Комментируя произошедшее в Дагестане, президент России Владимир Путин заявил, что беспорядки в стране бели спровоцированы в том числе руками украинских и западных спецслужб. «Мразь, да и только, по-другому сказать невозможно», — высказался глава государства об организаторах беспорядков в Махачкале.

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      Анастасия Шейкина
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