ВСУ сосредоточили 120 тысяч бойцов у границы с Белоруссией. Откроет ли Украина второй фронт?

Погранкомитет Белоруссии: Киев сосредоточил 120 тысяч военных ВСУ на границе

Киев сосредоточил в направлении Белоруссии 120 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель Государственного пограничного комитета страны Константин Молостов.

Глава ведомства уточнил, что силы и средства ВСУ приведены в состояние военного положения.

Против Республики Беларусь сосредоточена украинская группировка «Север» Константин Молостов председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии

Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков отметил, что сейчас в обеспечении безопасности пограничникам помогают спецподразделения отряда милиции особого назначения. Они следят за порядком в том числе на приграничных территориях. «Если необходима помощь нам, то мы не пишем (...) дополнительных документов. Звонок коллеге — и помощь всегда будет оказана. Сегодня как никогда силовой блок сплочен», — подчеркнул он.

Какие задачи выполняют украинские военные на границе с Белоруссией

Как отметил глава белорусского погранкомитета, Украина использует приграничную территорию для переформирования подразделений, которые затем отправляются на фронт. Чиновник заявил, что это сильно влияет на работу белорусских пограничников.

Мы увеличили плотность охраны госграницы на украинском направлении, усилили все виды разведки. Принимаем адекватные меры Константин Молостов председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии

17 тысяч солдат ВСУ занимаются охраной государственной границы. По словам Молостова, украинские военные регулярно устраивают на границе мелкие провокации, однако без пересечения государственной границы. «Вывешивают какие-то свои флаги, в том числе националистические, включают гимн Украины, пытаются портить пограничные знаки, в том числе почему-то и свои, включают звуковещательную аппаратуру и так далее», — описал он ситуацию.

ВСУ усилили системы ПВО на границе с Белоруссией

Как заявил командующий объединенными силами украинской армии Сергей Наев, усиление происходит за счет получения Киевом иностранного вооружения от западных партнеров. По его словам, зенитные пулеметные установки смогут обеспечить защиту от ударов беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) с использованием относительно недорогого боекомплекта.

«В северной операционной зоне достаточно эффективно продолжается формирование новых мобильных огневых групп противовоздушной обороны», — заявил Наев.

На Украине неоднократно выказывались об отсутствии угрозы со стороны Белоруссии

Глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что наступление на Украину со стороны Белоруссии маловероятно. «На сегодняшний день я не вижу никаких признаков подготовки вторжения в Киев или северные районы со стороны Беларуси. [Президент Белоруссии Александр] Лукашенко делает все шаги, чтобы не допустить катастрофы для своей страны», — считает Буданов.

Аналогичную точку зрения высказывал и Владимир Зеленский. «С учетом данных разведки и предпринятых мер, угроза вторжения со стороны Белоруссии отсутствует», — сообщал он после совещания с силовиками в июле 2023 года.