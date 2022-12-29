На Украине оценили вероятность вторжения Белоруссии

Глава ГУР Украины Буданов не увидел признаков подготовки вторжения Белоруссии в страну

Нападение Белоруссии на Украину маловероятно, оценил положение дел глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«На сегодняшний день я не вижу никаких признаков подготовки вторжения в Киев или северные районы со стороны Беларуси. [Президент Белоруссии Александр] Лукашенко делает все шаги, чтобы не допустить катастрофы для своей страны», — сказал глава ведомства.

Ранее было зафиксировано падение ракеты на территорию Белоруссии со стороны Украины. Власти республики утверждают, что ракета была выпущена украинскими системами противовоздушной обороны (ПВО).