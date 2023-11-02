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12:14, 2 ноября 2023Россия

Кремль поддержал главу Дагестана после слов о наказании участников беспорядков

Песков о словах Меликова про наказания после беспорядков: Кремль поддерживает

Фото: Муса Салгереев / ТАСС

Кремль поддерживает слова главы Дагестана Сергея Меликова, который заявил о наказании участников беспорядков в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Это глава региона, это его прерогатива. Он занимается наведением порядка в своем регионе после такого инцидента», — пояснил он.

В ответ на просьбу уточнить, поддерживает ли Кремль главу региона, Песков заявил: «разумеется».

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Ранее Меликов доложил президенту России Владимиру Путину о наказании для участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. «Будут привлечены к ответственности те, кто попадает под соответствующие статьи или уголовного, или административного правонарушения. И Владимиру Владимировичу я об этом сказал», — заявил Меликов.

29 октября несколько сотен дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля. Позднее Минздрав Дагестана заявил о 20 пострадавших, среди которых были и гражданские лица, и сотрудники полиции.

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