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14:04, 2 ноября 2023Россия

В Госдуме запросили данные об иностранном вмешательстве в события в Махачкале

В Госдуме запросили данные о стороннем вмешательстве в события в Махачкале
Александр Хинштейн и Василий Пискарев

Александр Хинштейн и Василий Пискарев. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Госдуме запросили данные о фактах вмешательства во внутренние дела России в связи с событиями в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в Telegram.

29 октября сотни жителей Дагестана прорвались на территорию аэропорта после сообщения о прибытии самолета из Тель-Авива.

Информацию депутат истребовал совместно с еще одним парламентарием — главой комитета Госдумы по информационной политике Александром Хинштейном. Вопрос о «вражеском информационном влиянии» требует детального рассмотрения, подчеркнул Пискарев. Депутаты уже начали проработку отдельных мер, предложенных в качестве борьбы с иностранным вмешательством.

Ранее в Кремле назвали стороннее вмешательство одной из причин беспорядков в махачкалинском аэропорту. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на фоне событий в Газе риск провокации со стороны недоброжелателей России увеличился.

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      Алан Босиков
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