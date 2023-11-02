В Госдуме запросили данные об иностранном вмешательстве в события в Махачкале

В Госдуме запросили данные о стороннем вмешательстве в события в Махачкале

В Госдуме запросили данные о фактах вмешательства во внутренние дела России в связи с событиями в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в Telegram.

29 октября сотни жителей Дагестана прорвались на территорию аэропорта после сообщения о прибытии самолета из Тель-Авива.

Информацию депутат истребовал совместно с еще одним парламентарием — главой комитета Госдумы по информационной политике Александром Хинштейном. Вопрос о «вражеском информационном влиянии» требует детального рассмотрения, подчеркнул Пискарев. Депутаты уже начали проработку отдельных мер, предложенных в качестве борьбы с иностранным вмешательством.

Ранее в Кремле назвали стороннее вмешательство одной из причин беспорядков в махачкалинском аэропорту. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на фоне событий в Газе риск провокации со стороны недоброжелателей России увеличился.