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12:48, 2 ноября 2023Спорт

Захарова призвала МОК восстановить российских спортсменов в правах

Мария Захарова призвала МОК отказаться от двойных стандартов и вернуть россиян

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила санкции в отношении российских и белорусских спортсменов. Ее слова приводит ТАСС.

Захарова призвала Международный олимпийский комитет (МОК) восстановить в правах атлетов из России и Белоруссии и вернуть их на турниры. «РФ решительно требует от МОК отказа от двойных стандартов», — заявила она.

1 ноября в МОК высказались о конфликте Израиля и Палестины. «МОК придерживается принципа индивидуальной ответственности. Спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств», — передавал комментарий представителя организации NRK со ссылкой на DPA.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

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