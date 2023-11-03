Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Стефанос Циципас
2:0
Завершен
Карен Хачанов
Париж
Трактор
6:1
Завершен
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Уралмаш
73:86
Завершен
ЦСКА
Единая лига ВТБ|1-й этап
Алекс де Минор
Сегодня
23:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Париж
Баффало Сэйбрз
Завтра
02:00 (Мск)
Филадельфия Флайерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ - регулярный чемпионат
18:43, 3 ноября 2023Спорт

Глава UFC высказался о поединке Фьюри и Нганну

Глава UFC Уайт заявил, что десять раундов Нганну против Фьюри — это безумие

Фото: Joe Camporeale / Reuters

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался о поединке экс-чемпиона промоушена Фрэнсиса Нганну и боксера Тайсона Фьюри. Его слова приводит MMA Fighting.

«Тот факт, что он провел десять раундов против Тайсона Фьюри — это безумие. Я не видел сам бой, но тот факт, что он провел десять раундов, это просто невероятно», — заявил Уайт.

28 октября Фьюри победил Нганну в поединке по правилам бокса в супертяжелом весе, который прошел в Саудовской Аравии. Бой продлился все десять раундов, по итогам которых судьи отдали победу Фьюри раздельным решением.

Нганну за карьеру одержал 17 побед и потерпел 3 поражения в смешанных единоборствах. Он удерживал чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

В активе Фьюри 34 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.

Что думаешь? Оцени!
      Ксения Курашкина
      Обсудить
      Последние новости

      Командира отряда «Шторм Z» заметили в Госдуме. Чем занимаются на СВО криминальный авторитет из Волгограда и его бойцы?

      Кинолог объяснил некоторые собачьи сигналы для людей

      Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской областью

      Илон Маск предупредил об опасности искусственного интеллекта

      Иностранец изнасиловал российского подростка в бане в Новой Москве

      Терпящей постоянные измены девушке дали категоричный совет

      На Украине захотели сделать Чернобыльскую зону туристическим магнитом

      Лукашенко решил отправить литовские ноты в унитаз

      Полицейский в последний момент спас жизнь выпавшей из движущейся машины девочке

      ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с нацизмом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости