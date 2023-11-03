Глава UFC высказался о поединке Фьюри и Нганну

Глава UFC Уайт заявил, что десять раундов Нганну против Фьюри — это безумие

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался о поединке экс-чемпиона промоушена Фрэнсиса Нганну и боксера Тайсона Фьюри. Его слова приводит MMA Fighting.

«Тот факт, что он провел десять раундов против Тайсона Фьюри — это безумие. Я не видел сам бой, но тот факт, что он провел десять раундов, это просто невероятно», — заявил Уайт.

28 октября Фьюри победил Нганну в поединке по правилам бокса в супертяжелом весе, который прошел в Саудовской Аравии. Бой продлился все десять раундов, по итогам которых судьи отдали победу Фьюри раздельным решением.

Нганну за карьеру одержал 17 побед и потерпел 3 поражения в смешанных единоборствах. Он удерживал чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

В активе Фьюри 34 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.