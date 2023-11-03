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09:01, 3 ноября 2023Экономика

В России задумались об изменении рецептуры салата «Цезарь»

Вкус салата «Цезарь» в России изменится из-за запрета на ввоз анчоусов

Фото: Елена Сикорская / Globallookpress.com

Российские рестораторы задумались об изменении рецептуры салата «Цезарь» из-за дефицита консервированного анчоуса. Вкус популярного блюда также может стать другим, сообщает газета «Ведомости».

По словам рестораторов, анчоусы закупали в Италии до августа 2023-го, однако после запрета на ввоз морепродуктов из недружественных стран, который будет действовать до конца года, почти все запасы рыбы у поставщиков были исчерпаны. Помимо анчоуса, в Россию перестали привозить чернила каракатицы, которые использовали для окрашивания пасты и бургеров в черный цвет.

Сейчас в ресторанах ищут альтернативных поставщиков консервированного анчоуса в Азии и Африке, однако шеф-повары не могут предугадать, будет ли его вкус похож на итальянский анчоус. Возможно, общепиту придется закупать готовые соусы для «Цезаря», что может сказаться на вкусе блюд, отметили представители заведений.

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По словам бренд-шефа «Якитории» Станислава Бахаровского, «Цезарь» — один из самых популярных салатов в России, и его нельзя исключить из меню. Если анчоусы из дружественных стран будут не похожи на европейские, соус будет делаться без них — в таком случае «Цезарь» может даже подешеветь, предположил он.

Как заявил российский дипломат в Норвегии Теймураз Рамишвили, запрет на импорт рыбы из недружественных стран поможет отечественным компаниям занять освободившиеся ниши на рынке, в том числе в премиальном сегменте, и создать определенный задел для увеличения экспорта морепродуктов.

Глава департамента МИД Японии по вопросам разоружения и ядерного нераспространения Кацуро Китагава назвал ужесточение импорта со стороны России несправедливым и не соответствующим международному движению по облегчению или отмене ограничений на импорт продовольствия. «Последнее решение России является чрезвычайно прискорбным, и мы решительно призываем к его отзыву», — заявил Китагава.

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      Вячеслав Агапов
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