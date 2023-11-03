В России задумались об изменении рецептуры салата «Цезарь»

Вкус салата «Цезарь» в России изменится из-за запрета на ввоз анчоусов

Российские рестораторы задумались об изменении рецептуры салата «Цезарь» из-за дефицита консервированного анчоуса. Вкус популярного блюда также может стать другим, сообщает газета «Ведомости».

По словам рестораторов, анчоусы закупали в Италии до августа 2023-го, однако после запрета на ввоз морепродуктов из недружественных стран, который будет действовать до конца года, почти все запасы рыбы у поставщиков были исчерпаны. Помимо анчоуса, в Россию перестали привозить чернила каракатицы, которые использовали для окрашивания пасты и бургеров в черный цвет.

Сейчас в ресторанах ищут альтернативных поставщиков консервированного анчоуса в Азии и Африке, однако шеф-повары не могут предугадать, будет ли его вкус похож на итальянский анчоус. Возможно, общепиту придется закупать готовые соусы для «Цезаря», что может сказаться на вкусе блюд, отметили представители заведений.

По словам бренд-шефа «Якитории» Станислава Бахаровского, «Цезарь» — один из самых популярных салатов в России, и его нельзя исключить из меню. Если анчоусы из дружественных стран будут не похожи на европейские, соус будет делаться без них — в таком случае «Цезарь» может даже подешеветь, предположил он.

Как заявил российский дипломат в Норвегии Теймураз Рамишвили, запрет на импорт рыбы из недружественных стран поможет отечественным компаниям занять освободившиеся ниши на рынке, в том числе в премиальном сегменте, и создать определенный задел для увеличения экспорта морепродуктов.

Глава департамента МИД Японии по вопросам разоружения и ядерного нераспространения Кацуро Китагава назвал ужесточение импорта со стороны России несправедливым и не соответствующим международному движению по облегчению или отмене ограничений на импорт продовольствия. «Последнее решение России является чрезвычайно прискорбным, и мы решительно призываем к его отзыву», — заявил Китагава.