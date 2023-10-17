Япония призвала Россию снять запрет на импорт морепродуктов

МИД Японии призвал Россию снять ограничения на ввоз японских морепродуктов

Япония призывает Россию снять запрет на ввоз рыбы и морепродуктов на фоне сброса разбавленной радиоактивной воды с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1». Соответствующее заявление сделал глава департамента МИД Японии по вопросам разоружения и ядерного нераспространения Кацуро Китагава.

Ужесточение импортных ограничений он назвал несправедливым и несоответствующим международному движению по облегчению или отмене ограничений на импорт продовольствия из Японии. «Последнее решение России является чрезвычайно прискорбным, и мы решительно призываем к его отзыву», — заявил Китагава.

16 октября Россельхознадзор России временно ограничил импорт морепродуктов из Японии. Ведомство объяснило свое решение «мерой предосторожности» и пообещало снять ограничения, как только японская сторона предоставит «исчерпывающую информацию, необходимую для подтверждения безопасности продуктов водного промысла».