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17:35, 3 ноября 2023Спорт

Кадыров показал видео спаррингов сыновей с Чимаевым

Рамзан Кадыров показал видео спаррингов сыновей с Хамзатом Чимаевым

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице во «ВКонтакте» показал видеоролик спаррингов своих сыновей Ахмата, Эли и Адама с бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзатом Чимаевым.

По словам Кадырова-старшего, тренировки проходят в интенсивном ключе. «Хамзат помогает ребятам оттачивать навыки боевого искусства, проводит мастер-классы и спарринги, следит за правильностью выполнения приемов в партере и ударной техникой в стойке», — отметил он.

21 октября Чимаев на турнире UFC 294 победил американца Камару Усмана. Поединок завершился в трех раундах победой бойца чеченского происхождения решением большинства судей.

Всего в профессиональной карьере Чимаев провел 13 боев, не потерпев ни одного поражения. Спортсмен представляет ОАЭ.

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      Алексей Гусев
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