Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Стефанос Циципас
Сегодня
18:10 (Мск)
Карен Хачанов
Париж
Трактор
2:0
2-й период
live
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Уралмаш
40:40
Перерыв
live
ЦСКА
Единая лига ВТБ|1-й этап
Алекс де Минор
Сегодня
23:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Париж
Баффало Сэйбрз
Завтра
02:00 (Мск)
Филадельфия Флайерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ - регулярный чемпионат
17:24, 3 ноября 2023Спорт

МИД России обвинил МОК в сегрегации по национальному признаку

В МИД РФ заявили, что подход МОК — это сегрегация по национальному признаку

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

МИД России обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в сегрегации по национальному признаку. Об этом сообщается на сайте министерства.

В МИД заявили, что подход МОК не может быть расценен иначе, кроме как сегрегация по национальному признаку, а потому должен быть пересмотрен в соответствии с нормами международно-правовых документов в спортивной сфере и духом международного олимпийского движения.

«Требуем, чтобы международные спортивные организации отказались от подобного подхода к вопросу участия национальных сборных в Олимпиадах и придерживались буквы и норм положений Олимпийской хартии, помня о принципе "спорт вне политики"», — добавили в ведомстве.

1 ноября в МОК высказались о конфликте Израиля и Палестины. По их мнению, спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      Командира отряда «Шторм Z» заметили в Госдуме. Чем занимаются на СВО криминальный авторитет из Волгограда и его бойцы?

      В Raiffeisen Bank сочли маловероятным скорый уход из России

      В «Хезболле» допустили масштабную войну против Израиля

      Умер двукратный олимпийский чемпион Протопопов

      В МИД заявили о намерении США разместить в Европе и Азии запрещенные ракеты

      Россиянам предложили есть собачий корм за 270 тысяч рублей в месяц

      Экономист предрек проблемы экономике ЕС из-за конфликта Израиля и Палестины

      Экономист оценил потери ЕС из-за санкций против России

      В России объяснили применение «зубов дракона»

      Валя Карнавал показала фигуру в купальнике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости