МИД России обвинил МОК в сегрегации по национальному признаку

В МИД РФ заявили, что подход МОК — это сегрегация по национальному признаку

МИД России обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в сегрегации по национальному признаку. Об этом сообщается на сайте министерства.

В МИД заявили, что подход МОК не может быть расценен иначе, кроме как сегрегация по национальному признаку, а потому должен быть пересмотрен в соответствии с нормами международно-правовых документов в спортивной сфере и духом международного олимпийского движения.

«Требуем, чтобы международные спортивные организации отказались от подобного подхода к вопросу участия национальных сборных в Олимпиадах и придерживались буквы и норм положений Олимпийской хартии, помня о принципе "спорт вне политики"», — добавили в ведомстве.

1 ноября в МОК высказались о конфликте Израиля и Палестины. По их мнению, спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.