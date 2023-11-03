Определились все участники плей-офф Кубка России по футболу сезона-2023/2024

Определились все участники плей-офф Кубка России по футболу сезона-2023/2024. Об этом сообщается в Telegram-канале турнира.

В плей-офф пути РПЛ турнира вышли московские «Динамо», «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА, а также калининградская «Балтика», петербургский «Зенит», «Ростов» и «Оренбург». В 1/4 финала плей-офф пути регионов вышли еще восемь команд.

Жеребьевка пройдет 3 ноября и начнется в 12:00 по московскому времени. Первые матчи плей-офф Кубка России состоятся 28-30 ноября.

1 ноября «Динамо» одержало победу над «Пари Нижним Новгородом» и со второго места в группе D вышло в плей-офф турнира. Кроме того, московский ЦСКА благодаря дублю нападающего Федора Чалова победил «Оренбург» и с первого места вышел в следующий раунд турнира.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале команда оказалась сильнее «Краснодара» в послематчевой серии пенальти.