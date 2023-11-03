Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Карен Хачанов
2:1
Завершен
Роман Сафиуллин
Париж
Ботик ван де Зандсхулп
0:2
Завершен
Андрей Рублёв
Париж
Салават Юлаев
3:1
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
3:1
Завершен
Оренбург
Fonbet Кубок России|Группа A
Спартак
0:3
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
2:1
Завершен
Пари Нижний Новгород
Fonbet Кубок России|Группа D
Ростов
2:1
Завершен
Урал
Fonbet Кубок России|Группа B
00:23, 3 ноября 2023Спорт

Определились все участники плей-офф Кубка России по футболу

Определились все участники плей-офф Кубка России по футболу сезона-2023/2024

Фото: РИА Новости

Определились все участники плей-офф Кубка России по футболу сезона-2023/2024. Об этом сообщается в Telegram-канале турнира.

В плей-офф пути РПЛ турнира вышли московские «Динамо», «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА, а также калининградская «Балтика», петербургский «Зенит», «Ростов» и «Оренбург». В 1/4 финала плей-офф пути регионов вышли еще восемь команд.

Жеребьевка пройдет 3 ноября и начнется в 12:00 по московскому времени. Первые матчи плей-офф Кубка России состоятся 28-30 ноября.

1 ноября «Динамо» одержало победу над «Пари Нижним Новгородом» и со второго места в группе D вышло в плей-офф турнира. Кроме того, московский ЦСКА благодаря дублю нападающего Федора Чалова победил «Оренбург» и с первого места вышел в следующий раунд турнира.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале команда оказалась сильнее «Краснодара» в послематчевой серии пенальти.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Палата представителей США одобрила пакет помощи Израилю без упоминания Украины

      Байден рассказал о решающем значении следующей пары лет

      В США назвали условие для отказа от приема Украины в НАТО

      Бритни Спирс без белья снялась в откровенном платье

      Apple перенесет производство iPhone 17 из Китая

      Посольство РФ заявило о нападках на живущих в США россиян

      Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

      Израиль прекратил все контакты с сектором Газа

      В Италии раскрыли подробности о разговоре Мелони с пранкерами

      На Украине сообщили о взрывах в Одесской и Кировоградской областях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости