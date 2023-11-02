«Динамо» вышло в плей-офф Кубка России

«Динамо» вырвало победу над «Пари НН» и вышло в плей-офф Кубка России

Московское «Динамо» одержало победу над «Пари Нижним Новгородом» в матче шестого тура Кубка России сезона-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 13-й минуте отличился полузащитник гостей Эдгар Севикян. Через три минуты счет сравнял нападающий Константин Тюкавин. На третьей добавленной ко второму тайму минуте мяч забил форвард Ярослав Гладышев и вырвал победу для «Динамо».

Таким образом, после шести матчей «Динамо» заняло второе место в группе D, набрав 11 очков, и вышло в следующий раунд Кубка России. «Пари НН» занял третье место и попал в плей-офф Пути регионов турнира. С первого места вышел «Спартак».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале команда оказалась сильнее «Краснодара» в послематчевой серии пенальти.

