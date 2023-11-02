Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Карен Хачанов
2:1
Завершен
Роман Сафиуллин
Париж
Ботик ван де Зандсхулп
0:2
Завершен
Андрей Рублёв
Париж
Салават Юлаев
3:1
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
3:1
Завершен
Оренбург
Fonbet Кубок России|Группа A
Спартак
0:3
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
2:1
Завершен
Пари Нижний Новгород
Fonbet Кубок России|Группа D
Ростов
2:1
Завершен
Урал
Fonbet Кубок России|Группа B
22:50, 2 ноября 2023Спорт

«Динамо» вышло в плей-офф Кубка России

«Динамо» вырвало победу над «Пари НН» и вышло в плей-офф Кубка России

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Московское «Динамо» одержало победу над «Пари Нижним Новгородом» в матче шестого тура Кубка России сезона-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 13-й минуте отличился полузащитник гостей Эдгар Севикян. Через три минуты счет сравнял нападающий Константин Тюкавин. На третьей добавленной ко второму тайму минуте мяч забил форвард Ярослав Гладышев и вырвал победу для «Динамо».

Таким образом, после шести матчей «Динамо» заняло второе место в группе D, набрав 11 очков, и вышло в следующий раунд Кубка России. «Пари НН» занял третье место и попал в плей-офф Пути регионов турнира. С первого места вышел «Спартак».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале команда оказалась сильнее «Краснодара» в послематчевой серии пенальти.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Американская разведка оценила готовность Ирана вступить в конфликт с Израилем

      В России заявили о провале американских санкций

      В Палате представителей США высказались об обсуждении помощи Украине

      Посол РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России

      91-летний отец Киркорова сбежал из больницы

      Посол РФ в США рассказал об оценке американских ядерных сил

      Российский посол заявил о провале США на Украине

      Семью мигрантов выдворят из России после школьного конфликта с участием их сына. Что известно об инциденте?

      Американский политик назвал аморальными союзников США

      Пентагон отказался оценивать действия Израиля в секторе Газа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости