В России скинутся на сдерживание тарифов на электричество в одном регионе

В России выделят ДФО 31 млрд руб. на сдерживание тарифов на электричество

Оптовый энергорынок в России в следующем году может выделить 31 миллиард рублей на сдерживание тарифов на электричество в Дальневосточном Федеральном округе (ДФО). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Программа снижения тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке действует с 2017 года. В 2024-м общий платеж оптового энергорынка (европейской части России, Урала и Сибири) год к году снизится на 12,4 процента, на 4,48 миллиарда рублей.

Базовый тариф для коммерческих потребителей на высоком напряжении в регионе установят на уровне 6,83 рубля за киловатт в час. Таким образом его рост составит 8,9 процента год к году. Для потребителей на низком и среднем напряжении тариф составит 8,06 рубля за киловатт в час (плюс 9,1 процента год к году). Окончательный размер платежа пока не установлен, его примет правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики. Механизм не повлияет на тарифы для населения в регионе, напомнили в ФАС.

С 2017 по 2022 год оптовый рынок потратил на программу сокращения тарифов электроэнергии около 200 миллиардов рублей. С 2022 года из-за ее критики было решено постепенно отказываться от субсидий. К 2028 году планировалось сократить надбавки в том числе для бюджетных организаций и отраслей ЖКХ. В 2022 году субсидия снизилась на 12 процентов, при этом в 2023 году выросла на 5,7 процента.

В 2023 году правительство решило ввести в программу поправки, согласно которым до 2028 года субсидия не будет снижаться для некоторых добывающих драгоценные металлы компаний. В «Сообществе потребителей энергии» считают, что темпы снижения надбавки не позволят минимизировать субсидирование к 2028 году. Там уверены, что для этого сокращение платежа оптового энергорынка должно быть в 2,5-3 раза больше.

Ранее сообщалось, что в России собираются привязать тарифы на электроэнергию для населения в регионах к объемам потребления. Нововведения должны вступить в силу с 2024 года. В ФАС объяснили, что такие тарифы позволят снизить перекрестное субсидирование (доплату бизнеса за снижение тарифов) и бороться с серым майнингом в стране.