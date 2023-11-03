Захарова обвинила страны НАТО в сокрытии украинских атак на ядерные объекты

Захарова: страны НАТО скрывают от общественности атаки ВСУ на ядерные объекты

Страны НАТО намеренно скрывают от общественности атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ядерные объекты. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Они делают все, чтобы не привлекать к этому внимание», — отметила дипломат.

По ее словам, американская, британская, германская и французская пресса «по капле выдавливают какие-то слова, связанные с ядерной проблематикой, из заявлений, интервью, комментариев российских экспертов», чтобы представить «агрессивную позицию» России.

Вечером 26 октября была пресечена атака трех беспилотных летательных аппаратов на Курскую АЭС. По предварительным данным, в использовавшихся для атаки беспилотных летательных аппаратах применялись компоненты, поставленные западными странами.

Захарова уточнила, что один из беспилотников врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции.