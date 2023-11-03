Захарова заявила о неспособности новых санкций США нанести удар по России

Захарова: в США не дождутся, что санкции нанесут стратегическое поражение России

Новые антироссийские санкции США не способны нанести удар по России, как этого ожидают в Вашингтоне. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

«Каждый год что-то новое придумывается ими, то сдерживание, то еще что-то, сейчас стратегическое поражение. Но, как вы понимаете, не дождутся. Козней будет, наверное, еще немало», — заявила она.

По словам Захаровой, Россия на фоне санкционного давления научилась «не просто справляться, но и использовать это в своих же собственных интересах».

Ранее США расширили антироссийские санкции, включив военно-строительный комплекс Министерства обороны РФ. Кроме того, ограничительные меры были введены в отношении российских банков, в частности Почта Банка, «Русского стандарта», банка «Хоум Кредит», АФК «Система», ВБРР, ХКФ Банка и «Арктик СПГ 2».