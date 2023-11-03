Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:36, 3 ноября 2023Мир

Захарова заявила о неспособности новых санкций США нанести удар по России

Захарова: в США не дождутся, что санкции нанесут стратегическое поражение России

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Новые антироссийские санкции США не способны нанести удар по России, как этого ожидают в Вашингтоне. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

«Каждый год что-то новое придумывается ими, то сдерживание, то еще что-то, сейчас стратегическое поражение. Но, как вы понимаете, не дождутся. Козней будет, наверное, еще немало», — заявила она.

По словам Захаровой, Россия на фоне санкционного давления научилась «не просто справляться, но и использовать это в своих же собственных интересах».

Ранее США расширили антироссийские санкции, включив военно-строительный комплекс Министерства обороны РФ. Кроме того, ограничительные меры были введены в отношении российских банков, в частности Почта Банка, «Русского стандарта», банка «Хоум Кредит», АФК «Система», ВБРР, ХКФ Банка и «Арктик СПГ 2».

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      В России начали вводить штрафы за «склонение к аборту». Почему это только навредит россиянкам?

      Во Львовской области сообщили о пожаре на объекте критической инфраструктуры

      Застрявшие на Пхукете россияне пожаловались на грязный отель и мокриц на стенах

      Лидер Imagine Dragons избавился от дома известного актера

      В России озаботились половой принадлежностью рыб

      Назван повод для снятия ограничений на вывоз топлива за рубеж

      В России захотели создать спецкомиссии для борьбы с долгами по зарплате

      Стало известно о переброске частей ВСУ с времевского участка под Авдеевку

      Пассажир пригрозил бомбой и попытался открыть дверь летевшего в Москву самолета

      Популярный российский комик рассказал об удивившей его особенности США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости