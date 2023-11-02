США ввели новые санкции против Минобороны России

Минфин США ввел санкции против военно-строительного комплекса России

США расширили санкции против России, включив военно-строительный комплекс Министерства обороны РФ. Об этом заявили в американском министерстве финансов, опубликовав соответствующий документ.

«Наша глобальная санкционная коалиция перекрыла России доступ к ключевым ресурсам для ее военно-промышленного комплекса. Сегодняшние действия демонстрируют нашу дальнейшую решимость продолжать разрушать каждое звено российской военной цепочки поставок и нацеливаться на внешних игроков», — приводятся в документе слова главы Минфина Джанет Йеллен.

В тексте также утверждается, что российские компании частично обходят санкционное давление через Китай, ОАЭ и Турцию, импортируя необходимые для военной индустрии товары. Основной целью нового санкционного пакета ставятся задачи про пресечению подобных схем.

Ранее США расширили санкции против российских банков. Ограничения, в частности, введены в отношении Почта Банка, «Русского стандарта», банка «Хоум Кредит», АФК «Система», ВБРР, ХКФ Банка и «Арктик СПГ 2».