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11:01, 4 ноября 2023Спорт

Павлович обратился к британскому бойцу перед поединком в UFC

Сергей Павлович обратился к Тому Аспинэллу перед поединком в UFC
Сергей Павлович

Сергей Павлович. Фото: Per Haljestam / USA TODAY Sports / Reuters

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергей Павлович обратился к британцу Тому Аспинэллу перед поединком в рамках промоушена. Спортсмен высказался в социальной сети X (бывшее название Twitter).

Павлович опубликовал видео с тренировки, во время которой он в одиночестве в зале отрабатывал удары. «Твой образ — у меня перед глазами. Увидимся в Нью-Йорке», — подписал он ролик.

Павлович и Аспинэлл подерутся 12 ноября на турнире UFC 295, который пройдет в Нью-Йорке. В этом поединке они сразятся за титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе. 3 сентября британец рассказал, что они с россиянином должны были провести бой уже дважды, но оба раза поединки срывались.

23 апреля Павлович одержал шестую победу подряд в UFC, оказавшись сильнее американца Кертиса Блейдса. Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде.

В активе 31-летнего Павловича 17 побед в 18 поединках. На счету 30-летнего Аспинэлла 13 побед и три поражения.

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      Андрей Стрельцов
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