Появились подробные результаты голосования за «Золотой мяч»

Лионель Месси обошел Эрлинга Холанда на 105 очков в голосовании за «Золотой мяч»

Появились подробные результаты голосования за претендентов на «Золотой мяч». Об этом сообщается на странице премии в социальной сети X (бывшее название Twitter).

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси занял первое место, набрав 462 баллов. Таким образом, он обошел идущего вторым норвежского форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда (357 баллов) на 105 очков. Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, замкнувший тройку лидеров, получил 270 баллов.

3 ноября было объявлено, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) станет соорганизатором церемонии вручения «Золотого мяча» в 2024 году. «УЕФА и "Золотой мяч" — это синонимы спортивного мастерства, поэтому наше партнерство станет естественным сочетанием известности и синергии, которая обещает быть просто исключительной», — заявил глава УЕФА Александер Чеферин.

30 октября Месси в восьмой раз в карьере стал обладателем «Золотого мяча». Ранее он получал трофей в 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 и 2021 годах.