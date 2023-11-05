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07:00, 5 ноября 2023Экономика

Названы самые страдающие от уменьшения упаковок продукты

Роскачество: производители сметаны, йогурта и творога уменьшают упаковки чаще

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Российские производители продуктов питания периодически уменьшают размер упаковки и сохраняют прежнюю цену, отметили в Роскачестве. Организация совместно с компанией NTech проанализировала, какие товары больше всего пострадали от изменения фасовки. «Лента.ру» ознакомилась с результатами исследования.

Специалисты изучили самые популярные товары в потребительской корзине, чтобы понять, как меняется размер упаковки и в зависимости от этого цена товара. Согласно опросу Роскачества, 90 процентов респондентов замечали даунсайзинг. Большинство опрошенных относятся к этому тренду негативно.

Результаты исследования

Сливочное масло чаще всего встречается в упаковках 180 граммов — более 70 процентов продукции. В пачках по 200 граммов продается лишь 10 процентов товаров. Молоко на рынке чаще всего представлено в упаковках 900 и 930 граммов. «Классический литр» встречается лишь в одном из семи случаев. Похожая ситуация и с кефиром — там литровой будет каждая десятая бутылка.

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Очень популярными стали банки сметаны объемом 300 граммов — их доля составляет 31,42 процента. Вторыми по востребованности стали объемы 315 граммов — 12,23 процента. Классические 350 граммов встречаются лишь в 2,96 процента случаев. Творог сейчас чаще всего продают в пачках по 180 граммов — это 10,65 процента рынка. Упаковки по 200 граммов составляют 6,98 процента прилавка. Среди йогуртов популярными стали форматы в 260 граммов (6,44 процента), 270 граммов (5,53 процента) и 290 граммов (4,74 процента).

Пачки макарон весом 0,5 килограмма постепенно уходят с рынка и теперь встречаются лишь в одном случае из десяти. Самый популярный формат сейчас — это 450 граммов, что составляет 45,55 процента, и 400 граммов с 35,58 процента.

Классические банки пива объемом 0,5 литра встречаются только в одном случае из 12. Более половины рынка теперь занимает тара объемом 0,45 литра. Менее популярны объемы 0,47 и 0,44 литра. Привычные литровые упаковки сока пока держат лидирующее положение и занимают почти четверть рынка. Но их уже теснят упаковки по 950 миллилитров.

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Торговые сети подстраиваются под ситуацию

Некоторые магазины и торговые сети стали использовать расширенный ценник. В нем помимо цены за единицу товара указана стоимость весовой единицы, например, килограмма. Это позволяет покупателю не пересчитывать стоимость товара и сравнивать продукцию разных торговых марок независимо от их объема.

В Роскачестве также отметили, что даунсайзинг и несоответствие массы нетто — это не одно и то же. Когда производитель на упаковке заявляет один вес, а фактически кладет другой, это грубо нарушает технический регламент, который грозит наказанием.

2 ноября Генпрокуратура России скорректировала ГОСТы в отношении объемов фасовки для социально значимых продуктов. Таким образом, производители больше не смогут продавать яйца в упаковках по девять штук или молоко объемом от 920 до 985 миллилитров, чтобы соответствовать государственному стандарту.

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      Варвара Кошечкина
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