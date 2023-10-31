Хрупкая кость. Недостаток кальция может привести к остеопорозу даже в молодом возрасте. Как сохранить здоровье?

По решению Всемирной организации здравоохранения 20 октября во всем мире традиционно отметили День борьбы с остеопорозом — распространенным хроническим заболеванием скелета, при котором снижается костная масса и нарушается структура костной ткани. Целью этого дня является расширение осведомленности населения о проблеме остеопороза. Заболевание чаще встречается у женщин, но и молодым людям следует внимательно относиться к сохранности своего скелета. Как предотвратить это заболевание — в материале «Ленты.ру».

Остеопороз занимает четвертое место по распространенности среди остальных хронических неинфекционных заболеваний. «Социальная значимость остеопороза определяется его последствиями — переломами тел позвонков и костей периферического скелета, обусловливающими высокий уровень нетрудоспособности, включая инвалидность и смертность. У пациентов, перенесших патологические переломы, достоверно снижается качество жизни, которое лишь частично восстанавливается в среднем через 12-24 месяца в зависимости от локализации перелома», — отмечает профессор кафедры болезней старения ФДПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, заведующий лабораторией заболеваний костно-мышечной системы РГНКЦ Антон Наумов.

Причина заболевания

При остеопорозе кости становятся более хрупкими, так как снижается минеральная плотность костей. В результате они легко ломаются даже из-за небольшого толчка или падения. У пожилых людей переломы, вызванные остеопорозом, — важнейшая причина боли, инвалидности и потери независимости. Они также могут быть причиной смерти. Ранее считалось, что риск его возникновения увеличивается с возрастом, и он угрожает людям только после 50 лет. Но современные исследования говорят о том, что проблемы со здоровьем костей и недостаточным уровнем кальция в организме начинаются гораздо раньше.

Основная причина появления остеопороза связана с недостатком кальция — важного строительного материала костной ткани. В процессе роста масса костей человека увеличивается и наибольшей прочности достигает к 25-30 годам, а затем постепенно снижается на объем до двух процентов в год. При недостатке кальция в рационе питания костные потери увеличиваются до 10 процентов ежегодно. И мужчин это касается не меньше, чем женщин.

Так, показатели смертности в течение первого года после перелома бедренной кости составляют от 12 до 40 процентов, причем данный показатель выше у мужчин. А среди лиц, выживших после перелома бедренной кости, каждый третий утрачивает способность к самообслуживанию и нуждается в длительном постоянном уходе. Восстановление качества жизни у выживших пациентов, перенесших перелом проксимального отдела бедренной кости, происходит в среднем через два года и зависит от того, было ли проведено оперативное лечение.

У мужчин чаще всего остеопороз развивается как вторичное заболевание, вызванное нарушениями и сбоями в организме. А одной из главных причин заболевания является нехватка тестостерона, без которого костная ткань истончается и разрушается. Также тестостерон участвует в выработке другого гормона — эстрогена. Несмотря на то, что это женский гормон, в небольшом количестве он должен вырабатываться и в мужском организме. Вторая же по значимости угроза организму — недостаток витамина D и кальция. Сюда же можно прибавить курение, малоподвижный образ жизни, некоторые хронические заболевания, например, болезни органов пищеварения, диабет, кистозный фиброз и некоторые виды артритов.

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Мифы о кальции

Проблема появления заболевания в устойчивых заблуждениях, связанных с кальцием. Зачастую россияне самостоятельно делают анализ крови на общий кальций и неверно интерпретируют его результаты, видя там показатели в пределах нормы по этому веществу. Нормальный уровень кальция в крови вовсе не является показателем здоровья костей, но для многих этого оказывается достаточно, чтобы отказаться от приема препаратов кальция. Дело в том, что если в крови кальция не хватает, организм берет кальций из костей. Именно поэтому анализ крови на общий кальций не будет показателем достаточного уровня кальция в организме, особенно в костях.

Вовремя выявить нарушения минерализации костной ткани и диагностировать остеопороз может такой вид профилактического медицинского исследования, как денситометрия. Однако, по данным Health Report 2023, в России ее доступность отмечают лишь 19 процентов женщин и 17 процентов мужчин.

Кроме того, по данным исследовательского агентства MAGRAM Market Research, около 65 процентов опрошенных уверены, что кальций можно получить из еды в достаточном объеме. Однако, как отмечают исследователи, современное качество питания не обеспечивает достаточного поступления кальция и витамина D. При дефиците последнего ионы кальция, поступающие с пищей, не всасываются клетками стенки кишечника, а ионы кальция, имеющиеся в крови, выводятся с мочой. Для восстановления уровня кальция в крови ионы выводятся из костной ткани, что приводит к остеомаляции или размягчению костей.

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Важность кальция

На любом этапе жизни кальций важен для организма. Это и этапы взросления и активного роста, и беременность, и кормление, и менопауза. Кальций является незаменимым микроэлементом, составляя основу костной ткани, участвует в формировании дентина и эмали зубов, является одним из компонентов системы свертывания крови, участвует в регуляции нервной и нервно-мышечной проводимости, входит в состав многочисленных кальций-содержащих соединений (белков, ферментов, витаминов, гормонов и др.). Среди молодого населения (18-34 года) те немногие, кто имеет опыт приема кальция, делают это для укрепления волос, ногтей и зубов, профилактики кариеса, восполнения нехватки поступающего с пищей кальция и поддержания организма во время беременности. Между тем прием кальция актуален и для тех, кто занимается спортом, так как это важно для снижения рисков травматизации при физических нагрузках.

По данным исследования потребители препаратов с кальцием в составе проводят спортивные тренировки значительно чаще, чем остальные, а более 40 процентов из них тренируются по 2-3 раза в неделю. Таким образом, можно сказать, что проблема дефицита кальция актуальна для всех возрастов. И чтобы снизить риски заболевания, необходимо принимать его препараты, защищая свой организм от риска остеопороза. В клинических рекомендациях по остеопорозу прописано, что все препараты для терапии остеопороза должны назначаться в сочетании с препаратами кальция (500-1000 мг в сутки) и колекальциферола (витамин D — минимум 800 МЕ в сутки).

Так как назначение антирезорбтивной терапии может резко повысить потребность в кальции, необходимом для восстановления костной ткани. Недостаточное поступление кальция может способствовать нарушению минерализации.

Профилактика

До развития патологического перелома остеопороз не имеет клинических проявлений и диагностируется достаточно поздно. Поэтому важна его профилактика. Она включает мероприятия, направленные на максимальный набор пика костной массы у детей и молодых людей, поддержание костной массы и предупреждение падений у здоровых людей старшей возрастной группы и профилактику падений и переломов у лиц с диагностированным переломом в анамнезе и с остеопорозом.

«Среди методов медикаментозной профилактики остеопороза наиболее безопасной и подходящей для широкого применения считается терапия солями кальция и витамином D. При этом сочетанное назначение кальция и витамина D более эффективно повышает минеральную плотность костей и снижает риск переломов, чем изолированное применение солей кальция», — констатирует руководитель поликлинического отделения МОНИИАГ Вера Балан.

Таким образом, для профилактики и лечения остеопороза рекомендуется использовать препараты кальция с витамином D, который необходим для его усвоения. Причем в лечении таких серьезных заболеваний, как остеопороз, важно выбирать именно лекарственные средства с повышенным содержанием кальция, проверенные и уже давно представленные на рынке.

Недостаток физической активности, а также избыточная физическая нагрузка в подростковом возрасте приводят к более низкому набору пиковой костной массы. Дети и молодые люди, ведущие активный образ жизни, имеющие более высокие показатели мышечной силы, достигают более высокого пика костной массы.

Важную роль в этом играет достаточное потребление кальция с продуктами питания или прием препаратов кальция при его недостаточном содержании в пищевом рационе.

Суточная потребность в кальции составляет 1000-1300 мг в зависимости от возраста. Также важен витамин D для абсорбции кальция в кишечнике и для минерализации костной ткани.