«Доктор Куин» избавится от своего 400-летнего особняка

NYP: актриса Джейн Сеймур выставила на продажу поместье XVI века за $16 млн

Британская актриса Джейн Сеймур, известная по исторической драме «Доктор Куин: Женщина-врач» и Бондиане, решила избавиться от своей усадьбы времен Тюдоров. За выставленный на продажу особняк елизаветинской эпохи она просит почти 16 миллионов долларов, пишет New York Post (NYP).

Поместье святой Екатерины находится на юге Англии. Оно было построено в конце XVI века для монахов Батского аббатства, его возраст насчитывает больше 400 лет. Сеймур приобрела имение в 1984 году, влюбившись в него на съемках телесериала «Таверна "Ямайка"». После масштабной реконструкции знаменитость сдавала его в аренду для киностудий. Вдобавок свои хиты в стенах этого особняка записали британские рок-группы Cure, Radiohead и New Order.

Ремонт не коснулся исконного интерьера — кессонных потолков, гипсовой резьбы и дубовых полов. В доме остались муллионные окна и камины. Усадьба занимает 5,7 гектара и включает не только главное здание с 11 спальнями, но также коттедж и гостевой домик — в них разместились еще восемь спален. Около поместья оборудован теннисный корт и террасы. Кроме того, покупатель получит в собственность старинный десятинный амбар, оранжерею, яблоневые и вишневые сады.

Ранее на продажу выставили «ведьмин дом» из сериала «Американская история ужасов». Среди местных жителей усадьба известна как особняк Бакнера, хлопкового магната, построившего здание в 1856 году, чтобы перещеголять конкурента.