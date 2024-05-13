Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:00, 14 мая 2024Экономика

На продажу выставлен «ведьмин дом»

Особняк из сериала «Американская история ужасов» продается за $4,5 млн

Фото: Jeff Hitchcock / Flickr

Особняк, появившийся в популярном мистическом сериале «Американская история ужасов», выставлен на продажу. Старинную недвижимость в Новом Орлеане оценили в 4,5 миллиона долларов, передает портал Nola.

Поместье можно увидеть в третьем сезоне «Шабаш» — в его стенах темным искусствам учились юные колдуньи. Здание выглядит так зрелищно, что сложно поверить, что оно не является декорацией. Среди местных жителей усадьба известна как особняк Бакнера. Он был возведен в 1856 году хлопковым магнатом Генри Бакнером. Заказчик намеревался перещеголять своего прежнего делового партнера Фредерика Стэнтона, построившего собственный особняк в стиле Возрождения размером с целый квартал. Ранее здесь размещалась бизнес-школа, но в 80-х дом выкупили в собственность.

Материалы по теме:
Шорохи, стоны и скользящие по стенам тени. Что известно о домах, где снимали самые страшные фильмы ужасов
Шорохи, стоны и скользящие по стенам тени.Что известно о домах, где снимали самые страшные фильмы ужасов
1 ноября 2023
Звездная распродажа Голливудские актеры распродают недвижимость
Звездная распродажаГолливудские актеры распродают недвижимость
11 января 2011

Усадьба является одним из лучших образцов архитектуры довоенного Юга. Дом занимает больше 800 квадратных метров и украшен 48 рифлеными колоннами в ионическом и коринфском ордере. Здесь есть семь кроватей и ванных, тройной бальный зал. К особняку пристроены просторные веранды с коваными оградками. Во дворе оборудован двухместный гараж.

Действие первое сезона разворачивалось в другом доме — особняке Розенхейм в Лос-Анджелесе. Ранее его владельцы обвинили риелторов в том, что те скрыли от покупателей, какую роль поместье сыграло в сериале. Теперь в усадьбу постоянно наведываются фанаты и даже завелись приведения.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Макаревичу в России грозит уголовное дело. Чем провинился музыкант?

      Следствие попросило арестовать тезку главного кадровика Минобороны

      Российские военные уничтожили автомобиль ВСУ с британскими номерами

      Из-за беспилотников светофоры получат новый сигнал

      Названы самые востребованные офисные вакансии в России

      В Харькове раздался взрыв

      Мамаев рассказал об отказе от мата

      Над Белгородом сбили несколько воздушных целей

      При атаке ВСУ на Белгород пострадала женщина

      В ФРГ подняли вопрос о количестве воюющих на стороне Украины немецких радикалов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше