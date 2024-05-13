На продажу выставлен «ведьмин дом»

Особняк из сериала «Американская история ужасов» продается за $4,5 млн

Особняк, появившийся в популярном мистическом сериале «Американская история ужасов», выставлен на продажу. Старинную недвижимость в Новом Орлеане оценили в 4,5 миллиона долларов, передает портал Nola.

Поместье можно увидеть в третьем сезоне «Шабаш» — в его стенах темным искусствам учились юные колдуньи. Здание выглядит так зрелищно, что сложно поверить, что оно не является декорацией. Среди местных жителей усадьба известна как особняк Бакнера. Он был возведен в 1856 году хлопковым магнатом Генри Бакнером. Заказчик намеревался перещеголять своего прежнего делового партнера Фредерика Стэнтона, построившего собственный особняк в стиле Возрождения размером с целый квартал. Ранее здесь размещалась бизнес-школа, но в 80-х дом выкупили в собственность.

Усадьба является одним из лучших образцов архитектуры довоенного Юга. Дом занимает больше 800 квадратных метров и украшен 48 рифлеными колоннами в ионическом и коринфском ордере. Здесь есть семь кроватей и ванных, тройной бальный зал. К особняку пристроены просторные веранды с коваными оградками. Во дворе оборудован двухместный гараж.

Действие первое сезона разворачивалось в другом доме — особняке Розенхейм в Лос-Анджелесе. Ранее его владельцы обвинили риелторов в том, что те скрыли от покупателей, какую роль поместье сыграло в сериале. Теперь в усадьбу постоянно наведываются фанаты и даже завелись приведения.