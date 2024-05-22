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05:31, 22 мая 2024Путешествия

Россиянка рассказала о накричавшей на нее из-за разницы менталитетов иностранке

Фото: Dmitry Savostianov / Zuma Press / Globallookpress.com

Российская тревел-блогерша Марина Ершова, путешествующая по миру, пожаловалась на знакомую иностранку, которая накричала на ее из-за разницы менталитетов. Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что молодой человек ее знакомой канадки по имени Дженифер предложил помощь в продаже автомобиля, поскольку за годы пользования сайтом у него накопилось множество баллов. При этом о возврате денег за их использование, по словам россиянки, изначально речи не шло.

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«С ним мы договорились, что Ен (имя бойфренда) выложит объявление в тот же вечер, так как в нашем случае времени на продажу остается очень мало. Спустя несколько дней он пишет: "Ну что, выкладывать ваше объявление?". Как, по вашему мнению, нужно было отреагировать на данный вопрос, если мы договорились три дня назад, чтобы он срочно опубликовал информацию о машине?» — задалась вопросом Ершова.

Она добавила, что спустя некоторое время Дженифер написала ей с требованием вернуть 100 долларов (около 9 тысяч рублей) — сумму накопившихся бонусов, о которых упомянул ее молодой человек.

«И как объяснить эту ситуацию, если канадцы сами предложили свою помощь? В России не принято принимать помощь за сделку. Если человек предложил помощь, он сделает все от себя зависящее, а в Канаде принято платить по заслугам, даже если тебе помогал друг, нужно заплатить за все его старания», — удивилась путешественница.

Россиянка также отметила, что потом Дженифер на повышенных тонах несколько раз напоминала ей о необходимости заплатить и «постоянно нервничала». Она призналась, что после этого случая ее отношения с иностранной знакомой были испорчены.

Ранее эта же тревел-блогерша пожила в кемпинге с немцами и пожаловалась на их невоспитанность. Ее возмутило, что жители Германии в полночь начали пить алкоголь, устроили веселье и шумели, мешая отдыхать окружающим.

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      Алина Черненко
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