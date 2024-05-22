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05:00, 22 мая 2024Из жизни

Женщина посетила первую оргию в 48 лет и рассказала о впечатлениях

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom

Редактор журнала из Лондона рассказала о своей первой оргии, которую она посетила в 49 лет. Ее историю публикует New York Post.

Жительница Великобритании Люси Ройбер получила приглашение на элитную секс-вечеринку Killing Kittens и сходила на нее со старой подругой. Женщина недавно пережила развод и решила поделиться впечатлениями о том, как будет чувствовать себя на подобном мероприятии после 16 лет моногамных отношений.

По ее словам, на вечеринку прибыло множество нарядно одетых пар в смокингах и вечерних платьях. Первые несколько часов гости только танцевали и общались, а в десять вечера открылся второй этаж особняка с комнатами для секса. Правила вечеринки запрещали гостям пользоваться мобильными телефонами. Также мужчинам нельзя было подходить с предложениями к незнакомым женщинам. Инициировать общение могли только женщины.

На втором этаже Ройбер обнаружила комнату для группового секса с несколькими большими кроватями, комнату с доминатрикс, а также «комнаты пыток» для любителей БДСМ. По мере того как вечер продолжался, комнаты активно заполнялись людьми, однако часть публики продолжала веселиться на танцполе. По словам Ройбер, многие присутствующие явно пришли, чтобы прилюдно заняться сексом со своими постоянными партнерами.

Сама Ройбер в итоге не стала присоединяться к оргии и лишь понаблюдала за происходящим, поскольку идея секса с незнакомцами не показалась ей возбуждающей.

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Ранее свингер из Великобритании, побывавший на десятках секс-вечеринок в стране, рассказал об их темной стороне. Мужчина, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что люди не всегда идут на подобные мероприятия добровольно, поэтому в итоге некоторые из них страдают от ревности.

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      Алиса Дмитриева
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