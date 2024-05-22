Байден назвал Трампа угрозой для всей планеты

Байден заявил, что Трамп является угрозой для всей планеты

Президент США Джо Байден в ходе выступления на мероприятии по сбору средств для своей предвыборной кампании в Бостоне назвал бывшего американского лидера Дональда Трампа угрозой для всей планеты, сообщает ТАСС.

По словам хозяина Белого дома, Трамп заверил американцев в том, что если они дадут ему миллион долларов, то смогут получить от него все, что захотят.

«Мы прошли долгий путь от того, как Трамп говорил нам в 2016 году, что ему не нужны ничьи деньги. У него было их много. Он [сейчас] настолько отчаялся, что продает экземпляры Библии и золотую обувь», — заявил Байден.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин рассказала, что агенты Федерального бюро расследований (ФБР) планировали избавиться от Трампа.