Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:58, 22 мая 2024Мир

Байден назвал Трампа угрозой для всей планеты

Байден заявил, что Трамп является угрозой для всей планеты

Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден в ходе выступления на мероприятии по сбору средств для своей предвыборной кампании в Бостоне назвал бывшего американского лидера Дональда Трампа угрозой для всей планеты, сообщает ТАСС.

По словам хозяина Белого дома, Трамп заверил американцев в том, что если они дадут ему миллион долларов, то смогут получить от него все, что захотят.

«Мы прошли долгий путь от того, как Трамп говорил нам в 2016 году, что ему не нужны ничьи деньги. У него было их много. Он [сейчас] настолько отчаялся, что продает экземпляры Библии и золотую обувь», — заявил Байден.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин рассказала, что агенты Федерального бюро расследований (ФБР) планировали избавиться от Трампа.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова оценила версию о причастности России к покушению на премьера Словакии. Кто выступил с этой идеей?

      Женщина посетила первую оргию в 48 лет и рассказала о впечатлениях

      «Доктор Куин» избавится от своего 400-летнего особняка

      Байден назвал Трампа угрозой для всей планеты

      Россияне стали массово уезжать из Турции

      Перечислены новые ИИ-функции Windows 11

      На Украине прошли акции неповиновения военкомам

      В США обвинили ФБР в планах убить Трампа

      Девушка узнала о предпочтениях возлюбленного в порно и обеспокоилась

      Евросоюз начал блокировку счетов российских организаций

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше