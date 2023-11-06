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13:44, 6 ноября 2023Спорт

Менеджер Бивола рассказал о переносе боя с Бетербиевым на 2024 год

Менеджер Бивола рассказал, что боя с Бетербиевым может состояться в 2024 году

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вадим Корнилов, менеджер российского боксера Дмитрия Бивола, рассказал о переносе боя с соотечественником Артуром Бетербиевым на 2024 год. Его слова приводит Boxing News со ссылкой на Fight Hub TV.

«Если он [Бетербиев] победит Каллума Смита в январе, то будут очень серьезные переговоры о том, чтобы этот бой состоялся в мае или июле следующего года», — заявил Корнилов.

Бой Бетербиева и Смита планируют провести в феврале 2024 года. 29 января 2023-го россиянин встретился на ринге с британцем Энтони Ярдом и одержал победу техническим нокаутом в восьмом раунде. Он защитил три титула чемпиона мира в полутяжелой весовой категории — по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).

За карьеру 38-летний Бетербиев одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения. 32-летний Бивол в профессиональной карьере одержал 21 победу и не потерпел ни одного поражения. Он удерживает пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе.

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      Андрей Стрельцов
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