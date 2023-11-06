Братья Нурмагомедова вошли в список новых перспективных бойцов ММА

ESPN включил Усмана и Умара Нурмагомедовых в число перспективных бойцов ММА

Российские бойцы Усман и Урман Нурмагомедовы вошли в список новых перспективных имен смешанных единоборств (ММА) по версии ESPN. Список спортсменов представлен на сайте издания.

В материале издания каждому перспективному бойцу подобрали сравнение с легендой ММА прошлого. Усмана сравнили с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) канадцем Жоржем Сен-Пьером и россиянкой Валентиной Шевченко, а Умара — с действующим чемпионом промоушена в легком весе россиянином Исламом Махачевым.

Усман и Умар являются двоюродными братьями бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. В ноябре 2022 года Усман стал чемпионом Bellator в легком весе, победив бразильца Патрика Фрейре единогласным решением судей. Всего 25-летний россиянин в профессиональной карьере одержал 18 побед, не потерпев ни одного поражения.

Умар подписал контракт с UFC в сентябре 2022 года. В ночь на 6 августа 2023-го он должен был впервые в карьере возглавить турнир промоушена в поединке против американца Кори Сэндхагена, однако снялся из-за травмы. В его активе 16 побед и ни одного поражения в MMA.