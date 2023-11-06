В Британии указали на изменение Зеленским тона общения с Западом

The Spectator: Зеленский изменил тон в общении с Западом, играя на его страхах

Президент Украины Владимир Зеленский изменил тон общения с Западом после возращения из Вашингтона. Об этом заявил колумнист, профессор Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти, пишет британский The Spectator.

«В эти дни из Киева доносится совсем другой тон. <...> Если еще недавно линия Киева была "дайте нам больше, и мы сможем быстро победить", то сейчас она становится "дайте нам больше, иначе это затянется на неопределенное время"», — говорится в статье

При этом Киев, подчеркивает Галеотти, пытается сыграть на опасениях Запада, что конфликт, который уже обошелся сторонникам Украины более чем в 200 миллиардов евро, может перерасти в «вечную войну». Автор публикации отмечает, что, по иронии судьбы, нарастающая усталость Запада от конфликта является частью стратегии президента России Владимира Путина.

Несмотря на отрицание усталости от конфликта на Украине председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, пишет Галеотти, показательным был разговор премьер-министра Италии Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

Вован и Лексус опубликовали запись беседы с итальянским премьер-министром 1 ноября. В разговоре с Мелони они представились высокопоставленным африканским чиновником. Политик заявила им, в частности, что многие западные страны устали от помощи Украине. Кроме того, она отметила, что украинское контрнаступление «возможно, идет не так, как они ожидали».

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал произошедшее «провалом планетарного масштаба». Сама Мелони, как стало известно СМИ, пришла в ярость из-за произошедшего. Советник Мелони Франческо Тало взял на себя ответственность и подал в отставку.